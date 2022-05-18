Зрители французского канала France24 оставили массу позитивных комментариев под материалом о позиции Турции по возможному вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Французы обрадовались, что турецкий президент Тайип Эрдоган не одобрил членство двух стран в Альянсе.

Пользователи отметили, что это «отличное решение турецкой дипломатии», что Турция «не является такой вассальной страной, как Франция, перед США», и подчеркнули, что «наконец хоть кто-то задумался».

«Поздравляю, мистер Эрдоган, пожалуйста, не пресмыкайтесь, как это делают наши лидеры, перед США и держитесь!» — написал один из комментаторов.

Для другого решение Эрдогана стало поводом порассуждать о НАТО.

«После начала конца ЕС (в частности, благодаря Венгрии) наступило начало конца НАТО. Это демонстрирует очевидное: решения, которые должны приниматься абсолютным большинством в любом объединении, невозможны, как только возникает какая-то серьезная проблема. И это делает всю организацию совершенно беспомощной и уязвимой», — написал пользователь.

О том, что Турция не одобрит вступление Швеции и Финляндии в Альянс, Эрдоган заявил накануне. Затем турецкий лидер выдвинул требования: снятие санкций за покупку С-400 и включение страны в программу истребителей F-35. Идею Швеции и Финляндии также не оценили в Италии.