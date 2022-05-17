Внутри НАТО начались разногласия из-за членства Финляндии и Швеции. И дело не только в дополнительных расходах

Финляндия и Швеция могут стать членами НАТО, причем уже этим летом. Такую возможность рассматривают главы этих стран. Однако и в них, и за их пределами есть те, кто категорически против этой инициативы. Например, Турция и Италия, которые переживают за безопасность в регионе и пытаются выторговать у НАТО выгодные для себя условия.

Турция против

Турция выступила против инициативы Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. По его словам, это связано с тем, что власти двух стран вводили санкции против Турции и отказывались экстрадировать террористов.

«Есть сообщения, что они не выдадут нам террористов. Мы не скажем да на вступление этих двух стран в НАТО», — процитировал турецкого лидера ТАСС.

Эрдоган подчеркнул: если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, Альянс перестанет быть «организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов». Президент Турции посоветовал делегациям из Швеции и Финляндии не утруждать себя поездками в республику, чтобы убедить Анкару согласиться на принятие их в НАТО.

«Мы не можем сказать да, пусть не обижаются. <…> Даже в их (Швеции и Финляндии — прим. ред.) парламентах есть сторонники терроризма. Приедут ли они нас уговаривать? Пусть не утруждают себя. Во-первых, мы бы не сказали да тем, кто вводит санкции против Турции, чтобы они присоединились к НАТО в ходе этого процесса», — добавил Эрдоган.

При этом Турция — страна — член НАТО, поэтому она имеет полное право высказывать сою позицию по этому вопросу. Об этом «360» рассказал политолог Никита Донцов.

«Это нормальная практика. Думаю, к сожалению, слова Эрдогана останутся неуслышанными. Позиция его не будет воспринята, так как в НАТО, как понимаю, уже есть политическое решение — принять и Швецию, и Финляндию. Более того, сами политики внутри этих стран не будут довольны, потому что им придется увеличить военные расходы», — отметил политолог.

Швеция против Альянса

Среди шведской политической элиты курс на членство в НАТО действительно не встретили единодушно. Так, лидер Левой партии Нуши Дадгостар назвала эту идею неверным путем. По ее мнению, это несет слишком большие риски.

«Швеция была неприсоединившейся в военном отношении более 200 лет, этот путь удерживает нашу страну от войны. Социал-демократы теперь хотят выбросить это за борт», — процитировал ее канал «Москва 24».

Поддержала Дадгостар и лидер Партии окружающей среды Мэрта Стеневи. По ее словам, власти страны еще должны объяснить, как будут удерживать статус государства без ядерного оружия.

Италия против Финляндии и Швеции

В Италии также не оценили идею финнов и шведов. Лидер входящей в правящую коалицию партии «Лига» Маттео Сальвини заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО нужно отложить.

«Не сейчас. Все, что отдаляет мир, должно быть поставлено в лист ожидания», — процитировала Сальвини газета il Fatto Quotidiano.

Более того, по его словам, отправка новых вооружений Украине не способствует мирному разрешению ситуации.

«Одно дело — направить экономическую и военную помощь в начале (кризиса — прим. ред.), <…> другое дело — сделать это сейчас. Необходимо достичь мира, и отправка оружия не поможет», — подчеркнул политик.

Схожую точку зрения высказал и другой итальянец — дипломат, работавший в качестве советника в разных странах, бывший посол в Ливане Джузеппе Кассини. В интервью il Fatto Quotidiano он отметил, что не видит причин, которые могли бы служить оправданием для приема этих стран.

«У Швеции огромные оборонные возможности, и Россия это знает. Как и любые территориальные притязания РФ на финской территории давно исчерпаны. Поэтому есть только риск напугать Москву, которая почувствует себя в окружении», — подчеркнул дипломат.

Источник фото: il Fatto Quotidiano

По его словам, именно нейтральность этих стран «гарантировала спокойствие всему Балтийскому региону и давала возможность принимать международные встречи высочайшего уровня». Однако из-за идеи вступить в НАТО финны теряют эту привилегию.

Попытки показать самостоятельность

Критикой решения Финляндии, Швеции и НАТО Турция и Италия пытаются показать, что они имеют собственную точку зрения, что они «не ручные болванчики США». Об этом «360» рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

«Каждый из них изобретает предлог, почему он выскажется против. Но это все элементы политического торга, не более того. Я думаю, что в итоге Турция как минимум сможет выторговать скидки на американскую военную технику либо еще какие-то политические дивиденды. Швецию, конечно же, наклонят, и она пообещает выслать тех людей, которых ей назовет Турция», — пояснил политолог.

Нейтралитет на бумаге

Швеция и Финляндия только на бумаге были нейтральными странами. Первая активно участвовала в различных конфликтах последние 100 лет, была участницей международных миссий, вмешивалась во внутренние дела многих стран, в том числе Конго, Кипра, Югославии, Афганистана. Более того, страна помогала США проводить фактически незаконную оккупацию Ирака, участвовала в интервенции в Ливии, пояснил Донцов.

«Таких ситуаций было много. Хоть Швеция и не была участницей НАТО, она была стратегическим партнером Альянса. Это при том, что у нее военный контингент не очень большой. Финляндия была более независима от НАТО все это время. Но фактически мы также рассматривали эту страну как потенциальный театр военных действий. В случае глобального конфликта она бы не была нашим союзником», — пояснил Донцов.