Мир 23 ноября 2022, 16:38 Хмельницкую АЭС отключили от энергосистемы на Украине «Политика страны»: Хмельницкая АЭС отключена от энергосистемы Украины Хмельницкую АЭС

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Хмельницкую атомную электростанцию отключили от энергосистемы. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны». Ровенскую АЭС перевели в аварийный режим работы.

«Вслед за остановкой Южно-Украинской АЭС в аварийным режим переведена и Ровенская АЭС», — отметили в сообщении.

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Вероятной причиной отключения атомного объекта назвали резкое падение потребления электроэнергии на Украине из-за ракетных ударов по инфраструктуре.

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Производимое электричество крупными электростанциями попросту некому поставлять, пояснили в Сети. По этой же причине отключены энергоблоки Хмельницкой АЭС. В СМИ появилась информация о взрывах в Хмельницкой области на западе Украины.

Произошла аварийная остановка и трех энергоблоков Южно-Украинской атомной электростанции. Эту информацию подтвердили в «Энергоатоме».

«Да. Это связано с разрушением сетей. Со станцией все хорошо. Некуда выдавать электроэнергию», — сказали в компании.

Днем 23 ноября воздушную тревогу объявили во многих областях Украины. В Одессе прогремели взрывы. Компания «Укрэнерго» сообщила, что аварийные отключения света пройдут по всей территории страны в ближайшие сутки.