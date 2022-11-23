Мир 23 ноября 2022, 16:33 Аварийные отключения света анонсировали по всей Украине в течение суток «Укрэнерго»: аварийные отключения света пройдут по всей Украине в ближайшие сутки РИА «Новости»

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Аварийные отключения света продолжатся по всей территории Украины в течение суток. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в Telegram-канале.

«​Во всех регионах происходят аварийные отключения. Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных аварий и поддержки работы энергосистемы», — отметили в компании.

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В «Укрэнерго» рассказали, что специалисты приступят к ликвидации повреждений сразу после окончания воздушной тревоги.

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Однако из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы, по данным компании, могут продлиться дольше. В «Укрэнерго» рекомендовали пользоваться услугами пунктов поддержки населения.

Специалисты уже предупреждали о том, что во всех областях страны до 24 ноября пройдут плановые отключения света.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по объектам инфраструктуры Украины. В среду, 23 ноября, воздушную тревогу объявили в Киеве, а также Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях страны.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что на Южно-Украинской атомной станции произошла аварийная остановка трех энергоблоков.