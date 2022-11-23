Мир 23 ноября 2022, 15:59 Три энергоблока остановили на Южно-Украинской АЭС Украинский депутат Гончаренко сообщил об аварийной остановке Южно-Украинской АЭС РИА «Новости»

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На Южно-Украинской АЭС произошла аварийная остановка трех энергоблоков. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Южно-Украинская АЭС — аварийная остановка энергоблоков», — написал он.

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Южно-Украинская атомная электростанция находится на территории Николаевской области на юге страны. Объект построили в 1975–1982 годах. АЭС входит в состав «Энергоатома».

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Днем 23 ноября воздушную тревогу объявили в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях страны. По предварительным данным, в Одессе прогремели взрывы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате удара одна из ракет попала в объект городской инфраструктуры.

Компания «Укрэнерго» предупредила жителей страны о том, что во всех областях Украины до 24 ноября пройдут плановые отключения электричества. По данным УНИАН, Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольная киевскому режиму территория Запорожья частично остались без света.