Мир 23 ноября 2022, 13:47 Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде регионов Украины. В Одессе — взрывы Klymenko Time: в Одессе прогремела серия взрывов, в Киеве объявили воздушную тревогу РИА «Новости»

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Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины. В Одессе, по данным местного издания Klymenko Time, прозвучала серия взрывов.

Сигналы тревоги прозвучали в Киеве, а также Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях Украины.

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ВС РФ с 10 октября наносят массированные высокоточные удары по военным объектам и объектам энергетической инфраструктуры Украины.

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Компания «Укрэнерго» 23 ноября предупредила о том, что во всех областях страны до 24 ноября пройдут плановые отключения. В Киеве ранее призывали жителей меньше использовать электроприборы в вечернее время.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 22 ноября сообщал, что восстановлением энергосетей в стране занимаются более 1000 специалистов. По предварительной оценке, ущерб энергетической инфраструктуре составил 1,9 миллиарда долларов (70 миллиардов гривен).