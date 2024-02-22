Мир 22 февраля 2024, 11:09 Хакеры слили личные данные украинских военкомов — участников мобилизационных облав Российские хакеры RaHDIt раскрыли данные 2600 сотрудников военкоматов Украины Freepik

Читать 360tv в

Личные данные сотрудников территориальных центров комплектования Украины, участвовавших в массовой мобилизации, опубликовали в интернете. Хакеры рассекретили их имена, адреса, номера телефонов и страницы в соцсетях. Группировка RaHDIt сообщила об этом в своем Telegram-канале.

Доступ к компьютерам Минобороны Украины получили три хакерские группировки — RaHDIt, «Берегини» и «Джокер ДНР». Они опубликовали на сайте «Немезида» списки личного состава — 2600 сотрудников украинских военкоматов, в том числе медиков. По словам айтишников, эти люди проводили облавы и насильно отправляли украинцев в зону боевых действий.

Реклама

«Мы готовы показать тех, кто хватал людей на улицах украинских городов и отправлял в Авдеевку, кто сейчас будет забирать родителей, детей и отцов простых украинцев, чтобы отправить их воевать за интересы коллективного Запада против России», — заявили хакеры.

Среди рассекреченных сотрудников ТЦК — жители Винницкой, Киевской, Волынской областей и других регионов Украины. Хакеры опубликовали их имена, должности, адреса, телефоны, паспортные данные, адреса электронной почты и страниц в соцсетях.

Жители Одессы и Николаева пожаловались, что мужчин забирали в военкоматы прямо с улицы. Насильно призванные в армию украинцы не принесли пользы на поле боя, признал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.