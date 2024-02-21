Мир 21 февраля 2024, 07:07 Украинские военные запугали жителей Одессы и Николаева внезапными облавами Депутат Барбашов: жители Одессы и Николаева живут в страхе из-за мобилизации Unsplash

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На Украине массовую мобилизацию стали проводить в хаотичном порядке. Жители Одессы и Николаева боятся выходить на улицу из-за облав, заявил РИА «Новости» депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

«Там люди живут в постоянном страхе из-за облав украинских военных. Мирных людей буквально похищают на улицах и через ничтожное количество времени бросают на передовую в мясные штурмы. Идет повальная мобилизация», — сказал он.

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По словам депутата, призыв в армию превратился в охоту на людей. Юрий Барбашов заявил, что работники территориальных центров комплектования патрулировали улицы и остановки общественного транспорта. Он сообщил, что мужчинам сложно официально устроиться на работу из-за риска попасть на фронт.

В Ужгороде мобилизовали водителя, который привез на соревнования детей из Винницкой области. Мужчина остановился в хостеле, где его задержали и сразу отправили в учебный центр.