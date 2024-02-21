Мир 21 февраля 2024, 22:15 Военнопленный ВСУ заявил, что его сослуживцев намеренно отправляли на смерть Военнопленный ВСУ Бабий: бойцов Украины учат только теории без практики

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Украинский пленный Артур Бабий рассказал российским военным, что его сослуживцев «целенаправленно отправили на мясо». Видео с рассказом опубликовало Минобороны России в Telegram-канале.

По словам мужчины, сотрудники военкомата силой принудили его отправиться на службу. Украинца поймали на улице и сразу вручили повестку. Медицинскую комиссию Артур не проходил, уже на второй день заставили ехать на передовую. Там его даже толком не обучили, рассказали только теоретическую часть без практики.

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«Когда мы вышли на позиции, <…> то думали, что это на инструктаж мы идем. Половина даже одеться толком не оделись, так и выехали на позиции. Патронов дали, сколько дали. Ну и все. В целом очень плохо», — заявил Баби.

Военнопленный рассказал о больших потерях в украинской армии. Солдаты не могли защититься от атак из-за отсутствия патронов. Единственные автоматы, которые у них были, — промокли в болоте.

«Я думаю, что 100% так. Это 100% все так скажут. По потерям я не знаю сколько, но много», — ответил Артур на вопрос о том, отправляли ли украинцев целенаправленно «на мясо».

Ранее попавший в плен солдат ВСУ рассказал об обстановке внутри украинских войск. Он отметил, что его отправили на поле боя с одной гранатой и автоматом. Боец ни разу не видел командиров своей части, а многие мобилизованные намеренно отказываются выполнять задачи в зоне боевых действий.