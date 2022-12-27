Мир 27 декабря 2022, 03:47 Гутерриш согласился быть посредником в переговорах по Украине ТАСС: генсек ООН Гутерриш готов выступить посредником в конфликте между Россией и Украиной РИА «Новости»

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш согласится выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине, при условии, если все стороны согласятся с его кандидатурой. Об этом сообщил ТАСС.

Так генсек прокомментировал идею украинского правительства до конца февраля провести «мирный саммит». О ней рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, назвав Гутерриша лучшим кандидатом для ведения переговоров.

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Кулеба также ответил на вопрос, нужно ли приглашать Россию на этот саммит. Политик заявил, что позвать РФ можно будет, только если страну осудят на международном суде.

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Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил на это, что в вопросах переговоров с Украиной Россия не будет следовать чужим условиям, потому что у нее есть свои цели и здравый смысл.

Ранее Гутерриш заявил, мирные переговоры в ближайшее время маловероятны. При этом, по его мнению, добиться завершения конфликта можно в наступающем году.

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