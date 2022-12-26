Важное 26 декабря 2022, 22:11 Россия не будет следовать чужим условиям в вопросе переговоров — Песков Пресс-секретарь Песков: в вопросе переговоров Россия не будет следовать чужим условиям

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в вопросах переговоров с Украиной Россия не будет следовать условиям киевских властей. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы никогда не следовали чужим условиям. Ориентировались только на свои. И на здравый смысл», — сказал Песков.

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Так он прокомментировал слова украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о проведении «мирного саммита». В интервью Associated Press он заявил, что власти намерены к концу февраля на площадке ООН под руководством генсека Антонио Гуттериша организовать такое мероприятие. Но Россию, по его мнению, позвать на этот саммит можно лишь при некоторых условиях. Участие РФ Кулеба допустил лишь после международного суда над страной.

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал главные задачи на 2023 год. Проведение мирных переговоров с Россией в их числе не было. Основная цель для Украины на будущий год — продвижение в вопросе вступления в ЕС и подготовка к саммиту НАТО.