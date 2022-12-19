Мир 19 декабря 2022, 19:17 Гутерриш озвучил прогноз по окончанию конфликта на Украине Генсек ООН Гутерриш назвал мирные переговоры по Украине в ближайшее время невозможными РИА «Новости»

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Мирные переговоры по Украине в ближайшее время вряд ли возможны, но добиться завершения конфликта можно будет в 2023 году. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции, посвященной итогам уходящего года.

«Я не смотрю оптимистично на возможность эффективных переговоров о мире в ближайшем будущем. <…> На ближайшем горизонте я их не вижу», — отметил он.

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Гутерриш высказал мнение, еще не наступил момент, когда серьезные переговоры о мире станут возможны, и военное противостояние пока продолжится.

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Поэтому ООН будет концентрировать усилия на других моментах, в числе которых — эффективность зерновой сделки и добавление к ней экспорта аммиака. Кроме того, Гутерриш выразил заинтересованность в ускорении обмена пленными.

Генсек ООН выразил надежду, что завершения конфликта на Украине можно будет добиться в 2023 году.

Ранее в организации призвали превратить глобальный кризис в мире в сотрудничество.