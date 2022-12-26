Мир 26 декабря 2022, 21:52 Украина захотела провести «мирный саммит» к концу февраля AP: глава МИД Украины Кулеба завил о намерении провести в феврале мирный саммит РИА «Новости»

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Украинское правительство хочет провести к концу февраля мирный саммит. Об этом в интервью Associated Press заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Политик уточнил, что саммит желательно провести в ООН вместе с генсеком Антониу Гутеррешем в качестве посредника.

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«Организация Объединенных Наций могла бы стать лучшим местом для проведения этого саммита, потому что речь идет не о том, чтобы оказать услугу определенной стране. На самом деле речь идет о том, чтобы привлечь всех на борт», — сказал он.

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Кулеба добавил, что именно дипломатический путь приведет к завершению конфликта между Россией и Украиной.

Однако участие РФ в саммите политик считает возможным лишь при некоторых условиях. По его мнению, страну нужно сначала наказать через международный суд, а потом уже приглашать.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для установления справедливого мира с Россией нельзя идти на компромиссы в отношении «территориальной целостности Украины».