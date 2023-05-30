Мир 30 мая 2023, 13:59 Грузия бурно отреагировала на нежелание ЕС выдавать стране статус кандидата в члены союза Гарибашвили назвал ошибкой нежелание ЕС выдавать Грузии статус кандидата в члены союза Unsplash

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Если ЕС не предоставит до конца года Грузии статус кандидата в члены союза, это станет большой ошибкой. Такое заявление сделал грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили на конференции по безопасности Globsec, написал «Коммерсант».

«Я считаю, что это было несправедливо, это был действительно неоправданный, неуместный шаг. Например, какой посыл для России? То есть мы, европейцы, оставляем Грузию, которая в два-три раза лучше, чем Украина и Молдавия», — сказал Гарибашвили.

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Грузия также назвала стремление Украины попасть в НАТО одной из причин конфликта с Россией, писал ТАСС. По словам Гарибашвили, теперь весь мир наблюдает последствия.

Ранее власти Грузии объяснили, почему не присоединились к антироссийским санкциям. Глава парламента республики Шалва Папуашвили заявил, что если начнется конфликт, за Грузию никто не вступится.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова идти навстречу Грузии, но эти шаги будет зависеть от реакции властей соседней страны. Протесты, которые начались в Грузии после запуска прямого авиасообщения с РФ, поразили главу российского государства. Он отметил, что рассчитывал на радость со стороны людей. Путин даже предположил, что они могли спятить.