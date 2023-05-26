Власть 26 мая 2023, 19:09 Путин заявил о готовности России делать шаги навстречу Грузии Путин: Россия готова делать шаги навстречу Грузии РИА «Новости»

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Россия готова идти навстречу Грузии, но эти шаги будет зависеть от реакции властей соседней страны. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с членами «Деловой России», комментируя возобновление прямого авиасообщения между странами.

«Мы готовы пройти свою часть пути, делаем шаги навстречу и будем делать и дальше в зависимости от того, как на это будут реагировать наши партнеры», — сказал он.

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Путин отметил, что открытие авиасообщения с Грузией является его личным предложением, обусловленным стремлением поддержать тех, кто пытается выстроить нормальные отношения с Россией.

Президент назвал полной неожиданностью возмущения грузинской стороны по поводу отмены виз и возобновления полетов. По словам Путина, он ждал благодарностей, но в Грузии «поднялась совершенно непонятная буча».

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал бессмысленным требование о введении визового режима для граждан России. Он отметил, что требования о введении визового режима с Россией поступают от представителей оппозиционных партий.