Власть 26 мая 2023, 22:32 «Спятили что ли?»: Путин удивился протестам грузин после введения прямых рейсов с Россией Протесты грузин после введения прямых рейсов в Россию неприятно удивили Путина Пресс-служба Кремля

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Начавшиеся в Грузии протесты после возобновления прямого авиасообщения с Россией оставили неприятное впечатление у президента Владимира Путина. Он пояснил, что ожидал благодарности и радости людей, но столкнулся с неожиданной реакцией. Об этом он заявил на встрече с участниками «Деловой России».

По оценке президента, в ответ на восстановление взаимного авиасообщения в Грузии началась «непонятная буча».

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«Я когда смотрю со стороны, думаю: совсем спятили что ли? Что там у них происходит, непонятно» — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что вопрос отмены виз и восстановление прямых рейсов неоднократно поднимали власти Грузии. Но когда их просьбу выполнили, то реакция оказалась прямо противоположной.

Президент добавил, что происходящее в республике — исключительно ее внутреннее дело. Но Россия всегда готова сделать шаг навстречу странам-партнерам.

Россия сняла запрет на прямые рейсы для в Грузию, который действовал с 2019 года, а также отменила визовый режим. Это решение приветствовали в парламенте соседней страны, но раскритиковала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Оппозиционные политики вывели на улицы своих сторонников.

Глава республики подчеркнула, что теперь не станет летать на самолетах национального перевозчика Georgian Airways. В ответ авиакомпания заявила, что глава государства стала персоной нон-грата на ее рейсах.