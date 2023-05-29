Мир 29 мая 2023, 14:56 «Мы будем одни». Власти Грузии объяснили, почему не присоединились к антироссийским санкциям Спикер парламента Грузии Папуашвили: страна останется одна в случае конфликта с Россией Unsplash

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В случае вооруженного конфликта с Россией за Грузию воевать никто не станет, и страна «останется одна», как Украина, заявил глава парламента республики Шалва Папуашвили. В интервью газете «Квирис палитра» он напомнил, что Запад лишь поставляет ВСУ оружие, но не отправляет своих солдат.

Так политик объяснил позицию Грузии, которая не присоединилась к антироссийским санкциям.

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«Мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него», — отметил Папуашвили.

Он добавил, что после конфликта 2008 года Запад объявил о перезагрузке отношений с Россией, но не ввел против нее ограничения. По словам главы парламента, после этого Грузии запретили закупать вооружение.

В начале мая президент Владимир Путин подписал указ об отмене въездных виз для граждан Грузии. Глава государства отменил и действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний в республику. Грузинская оппозиция устроила акции протеста в связи с этим решением. Путин такой реакции удивился.