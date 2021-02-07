Гражданская жена владельца закрытых телеканалов Украины попала в базу «Миротворца»

В обвинительном заключении говорится, что Лавренюк выступает «пособником и спонсором российских оккупантов», а также нарушила законодательство Украины, получив второе гражданство.

Со ссылкой на СМИ авторы сайта утверждают, что Наталья Лавренюк является бенефициарным собственником ООО «НЗНП Трейд» (компания по разведке и нефтедобыче в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра). Якобы ей принадлежит 25% уставного капитала.

Кроме того, по утверждению «Миротворца», она получила российское гражданство без отказа от украинского и приобрела квартиру — 657 квадратных метров — в одном из жилых комплексов Москвы.

Депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарас Козак также присутствует в базе «Миротворца. На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против народного избранника, а также запретил на пять лет эфирное вещание трех телеканалов, которыми тот владеет. «112 Украина», News One и ZIK прекратили свою работу. Президент Зеленский объяснил, что телеканалы пропагандировали антиукраинские идеи.

После блокировки в Киеве активизировались группы националистов. Они сначала устроили беспорядки, а потом и митинг с требованием закрыть телеканалы «Наш» и «Интер».

Сайт «Миротворец» публикует личные данные журналистов, политиков, певцов, актеров или просто известных людей, которые, по мнению организаторов, становятся врагами Украины. В базу также попадают люди, которые приезжают в Крым через российскую территорию. Сайт не имеет официального статуса, но украинские пограничники могут отказать внесенным в его базу во въезде в страну.