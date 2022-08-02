Команду Пелоси поселят в 48 номерах тайваньского Grand Hyatt

К приезду американской делегации в отеле Grand Hyatt города Тайбэй забронировали 48 номеров. Для спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее команды выделят целый этаж, сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал «Саньли».

Гости прибудут в столицу Тайваня 2 августа, в 21:20 (16:20 по московскому времени), и проведут в отеле всего одну ночь. В состав делегации войдут около 40 человек, в их распоряжение отдадут 48 номеров. В здании и на прилегающей территории усилят меры безопасности.

Со спикером палаты представителей США на остров прилетят пять конгрессменов-демократов. Об их визите сообщили СМИ, официально Нэнси Пелоси приехала в Малайзию. Она попала на видео в местном аэропорту.

В китайской провинции Фуцзянь, на противоположном от Тайваня берегу пролива, заметили военную технику. Кроме того, в море вышли два авианосца Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, сообщил RT.