Пелоси в окружении охраны заметили в аэропорту Малайзии. Видео

Самолет со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси вылетел из Малайзии. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

На данный момент за спецбортом следят около 280 тысяч человек, он летит в Индонезию.

Социальные сети наводнили кадры с Нэнси Пелоси в Малайзии. Видео появилось в Telegram-каналах. На кадрах видно, что политика окружает внушительное число охранников, включая военных с оружием.

После визита в Куала-Лумпур спикер палаты представителей США, предположительно, направится на Тайвань.

Политолог Юрий Светов в беседе с «360» выразил мнение, что Пелоси прилетит на Тайвань, однако останется в транзитной зоне без выхода в город. При этом он не исключил, что китайские военные откажутся пропускать борт с Пелоси к Тайваню.

Ранее в СМИ появилась информация, что политик прибудет на Тайвань уже во вторник вечером, писала газета «Известия».

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что визит Пелоси на Тайвань существенно подорвет отношения между Китаем и США.