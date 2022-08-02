Военную технику армии Китая сняли на видео на пляже недалеко от Тайваня

Видео с военной техникой Народно-освободительной армии Китая на побережье в провинции Фуцзянь начали публиковать в Сети. На кадрах видно, что отдыхающим приходится расступаться, чтобы не мешать колонне военнослужащих.

Провинция Фуцзянь расположена ближе всего к острову Тайвань. Там, по предварительным данным, может приземлиться самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая проводит большое рабочее турне по Азии.

По мнению властей КНР, визит Пелоси является провокационным. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь предупредил, что это подорвет отношения между КНР и Штатами.

По данным Nikkei Asia, в связи с вероятным визитом Пелоси на остров самолеты и авианосцы США переместили ближе к Тайваню. О том, что поездка спикера палаты представителей на остров является плохой идеей, ранее заявил и президент США Джо Байден.