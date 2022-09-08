Визит Блинкена в Киев: подробности | 360°

Мир 08 сентября 2022, 17:37 Поделиться Telegram

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Viber Блинкен торопится в Киев, потому что завтра может быть поздно Политолог Дробницкий: США торопятся показать победы Украины Государственный секретарь США Энтони Блинкен на фоне Киева. Фото wikipedia.org

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев. СМИ объясняют это желанием продемонстрировать поддержку Украине. Однако политолог, американист, сотрудник проекта «Русская идея» Дмитрий Дробницкий предположил, что американцы просто торопятся зафиксировать локальный успех ВСУ. Ведь скоро такого шанса может не оказаться.

Далее — прямая речь политолога.

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США торопятся

Очевидно, что нынешний визит в Киев государственного секретаря США Энтони Блинкена связан с событиями на нашем юго-западном направлении. Появилась возможность быстренько рассказать о том, как политика Госдепартамента Соединенных Штатов и их союзников привела к тому, что Украина ведет доблестное контрнаступление.

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Блинкен наверняка скажет, что русские отступают, а западное технологичное оружие переломило ход войны за демократию в Европе. Потом эти же слова прозвучат на военной базе НАТО Ramstein, расположенной в Германии.

Кроме того, с момента последних визитов на Украину разных должностных лиц Соединенных Штатов Америки уже прошло какое-то время. Поэтому настал момент для поездки, а тут еще и контрнаступление. Нужно торопиться, пока все не развернулось в обратную сторону.

Фото Telegram-канала «Сигнал»

Запад поставит Украине то, что позволит Россия

Есть мнение, что украинские власти будут просить у США снаряды, способные, по словам главкома ВСУ Валерия Залужного, «бить вглубь российской территории». Не очень понятно, что это такое, насколько «вглубь», однако артиллерийские снаряды уже долетают до территории России.

Западным странам незачем скрывать свою политическую позицию. Они официально объявили, что военные подразделения участвовать в конфликте не будут, а все остальное они Украине поставят.

Американцы, немцы, англичане поскребут по сусекам и передадут Киеву все, что мы позволим.

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