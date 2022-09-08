ВС России отбросили украинскую армию, попытавшуюся взять Балаклею в кольцо | 360°

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ВС России отбросили украинскую армию, попытавшуюся взять Балаклею в кольцо

Глава харьковской ВГА Ганчев: ВСУ попытались окружить Балаклею и были отброшены

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ВСУ попытались взять в кольцо Балаклею, но их отбросили российские военные. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире канала «Россия 24».

«В районе Балаклеи Вооруженные силы Украины предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо, но у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, затем они были снова отброшены», — сообщил Ганчев.

Он отметил, что Балаклея находится под постоянными обстрелами, как и близлежащие пункты, но, несмотря на это, «в городе все в порядке, город живет».

«Город находится под нашим контролем», — добавил глава администрации.

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Контрнаступление Украины сразу на нескольких направлениях оказалось провальным, ВСУ несут огромные потери живой силы, техники и финансов. По некоторым данным, затраты страны на горючее только на Херсонском направлении достигают 2,5 миллиона долларов в сутки. Попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении вовсе прекратилось, поскольку противник исчерпал свои возможности.

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ВСУ

Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

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