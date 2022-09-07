Контрнаступление ВСУ: причины провала | 360°

Спецоперация 07 сентября 2022, 14:12 Поделиться Telegram

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Viber «Провал полный». Контрнаступление ВСУ оказалось затратным и безуспешным Политолог Кошкин: контрнаступление ВСУ должно было оправдать вложения Запада РИА «Новости»

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Распиаренное Украиной контрнаступление провалилось. При этом ВСУ несут колоссальные потери не только техники, живой силы, но и финансов. По некоторым данным, затраты украинской стороны на горючее только на Херсонском направлении в сутки оцениваются в 2,5 миллиона долларов. Специалисты уверены, что ВСУ может попросту не хватить средств на продолжение боев. Но президенту Украины Владимиру Зеленскому нужна уже хоть какая-то победа, чтобы оправдать затраты Запада.

Безуспешные попытки контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с вечера 4 сентября начали стягивать резервы в район Посад-Покровского Херсонской области. Об этом сообщило издание «Русская весна». Атаку начали в треугольнике Терновые Поды — Зеленый Гай — Благодатное, но наступление не увенчалось успехом.

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«Атакующих встретили сосредоточенные залпы российской артиллерии: "Мста-С" и РСЗО 20-й МСД и гаубицы Д-30 7-й десантной дивизии, корректируемые с дронов разведкой. Бойцы ВДВ с соседних участков фронта были направлены на помощь и помогли отразить удар», — пояснили в сообщении.

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Более того, в плен захватили командира роты 59-й бригады ВСУ и группу боевиков украинской организации «Правый сектор» (признана террористической и запрещена в РФ).

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил в своем Telegram-канале, что контрнаступление ВСУ на Херсон провалилось. О неудачных атаках заявили и в Минобороны РФ. По данным ведомства, всего за сутки ВСУ потеряли под Херсоном более 30 танков и 350 военнослужащих. О большом количестве раненых украинских неонацистов сообщило даже американское издание The Wall Street Journal.

Цена контрнаступления ВСУ

Украинская сторона пытается наступать по нескольким направлениям. По некоторым подсчетам, стоимость действий ВСУ только на Херсонском направлении в сутки оценивается в 2,5 миллиона долларов. Тем временем серьезного продвижения украинской стороны нет нигде.

«Цена вопроса обслуживания наступления ВСУ только на одном Херсонском направлении в топливе оценивается в более чем 2,5 миллиона долларов в сутки. <…> Потери сейчас никто не считает, важно получить результат», — пишет Telegram-канал «Украина.ру».

РИА «Новости»

Контрнаступление Украины — блеф

Если статистика о расходах каким-то образом исходит от Украины, то это просто напоминание Западу о том, что нужно платить. Об этом «360» рассказал профессор дипломатической академии МИД России, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров.

«Но все устали. Запад понимает, что с этим делом нужно заканчивать. <…> Фактически эти цифры ничего не значат, это никак не посчитать. <…> Контрнаступление — это вообще блеф. <…> Попытки были, но никакого прорыва не состоялось. Если какой-то был, то ВСУ быстро отбрасывали назад. Провал полный. <…> Месяц-два, и будем решать вопрос за столом переговоров», — отметил Винокуров.

Он также добавил, что ВСУ постоянно перебрасывают силы с одного направления на другое. По словам Винокурова, это попытка показать, что Украина еще чего-то стоит, чтобы про нее не забывали. Но с точки зрения военного искусства такие действия ведут лишь к провалу.

«За этим стоят американцы. То, что было связано с южным направлением, там полностью руководили американцы. Это их провал прежде всего. А происходящее на юге и востоке — просто-напросто попытка тактики рассеивания, чтобы наши войска не могли ударить на одном направлении», — пояснил профессор дипломатической академии МИД России.

РИА «Новости»

Зеленский безуспешно пытается оправдать финансирование Запада

С начала спецоперации конгрессом и президентом США для Украины было отпущено 13,5 миллиарда долларов. Боевые действия — очень затратное дело. Об этом напомнил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

«Контрнаступление все лето анонсировалось как то, что должно оправдать поставки вооружения, боевой техники, боеприпасов, а также выделенные для Украины колоссальные деньги. <…> И теперь [президент Украины Владимир] Зеленский стоит на своем, потому что ему нужна хоть какая-то победа. <…> Он должен как-то оправдаться, потому что здесь стоит вопрос уже и личного плана: а нужен ли такой президент, который обещает и ничего не может сделать», — пояснил Кошкин.

Он отметил, что в такой ситуации и видны гигантские финансовые вложения и ноль прогресса у Украины. Более того, есть шанс, что попытки контрнаступления закончатся просто из-за нехватки денег, так как ресурсы почти израсходованы. Тем временем Россия была готова к такому развитию событий, действует грамотно и успешно, заключил эксперт.

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