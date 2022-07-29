Блинкен пригрозил России новыми санкциями в случае вхождения в ее состав регионов Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что созвонился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны обсудили возможный обмен заключенными и ситуацию на Украине, сообщил ТАСС.

Блинкен назвал разговор откровенным и прямолинейным. США введут новые антироссийские санкции, если в состав России войдут украинские регионы, отметил госсекретарь.

«Мир не признает аннексии. Мы навяжем России дополнительные значительные издержки, если она продолжит реализацию своих планов», — заявил он.

Блинкен добавил, что якобы «надавил на Кремль с тем, чтобы он принял предметное предложение» по возможному обмену заключенными.

Президент США Джо Байден одобрил обмен россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, стороны пока не достигли договоренностей по этому вопросу.