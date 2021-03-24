Вашингтон может ввести новые санкции против газопровода «Северный поток — 2», если его достроят или сертифицируют. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил немецкого коллегу Хайко Мааса в ходе переговоров.

«Я сказал ему, что мы продолжим следить за работами по завершению строительства или сертификации газопровода. В случае, если это произойдет, мы примем решение относительно того, вводить ли санкции», — передало РИА «Новости» его слова.

На прошлой неделе Энтони Блинкен потребовал прекратить работу по строительству «Северного потока — 2». Он также пригрозил участвующим в проекте компаниям санкциями от американских властей. Более того, госсекретарь напомнил слова президента Америки Джо Байдена, назвавшего проект плохой сделкой как для Украины с Германией, так и для партнеров США в Центральной и Восточной Европе.

Тем не менее в Германии считают, что Вашингтон вряд ли решится на торговую войну против Берлина из-за российского проекта.

По словам аналитика Сергея Кауфмана, санкции Вашингтона в отношении «Северного потока — 2» играют против самих США.