Тему строительства газопровода «Северный поток — 2» подняли на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Германии Хайко Мааса. Об этом сообщил Госдепартамент США.

Блинкен побеседовал с Маасом в Брюсселе в рамках министерской встречи НАТО. Госсекретарь заявил, что американская сторона готова сотрудничать с союзниками и партнерами альянса в рамках «противодействия попыткам России подорвать нашу коллективную безопасность».

«В этом ключе [Энтони Блинкен] подчеркнул, что США выступают против газопровода „Северный поток — 2“», — уточнили в пресс-службе Госдепа.

В Германии полагают, что Вашингтон вряд ли решится на торговую войну против Берлина из-за российского проекта. При запрете «Северного потока — 2» санкции придется вводить именно против государства.

Агрессивная международная политика Соединенных Штатов в целом не выгода Европе. Сейчас американцы также пытаются противостоять Пекину, а экономические отношения с Китаем играют для Евросоюза важную роль.

Надежду на завершение строительства СП-2 выразили и в правлении австрийского нефтегазового концерна OMV.