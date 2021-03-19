Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал прекратить работу по строительству «Северного потока — 2». Участвующим в проекте компаниям пригрозили американскими санкциями.

«Госдепартамент повторяет предупреждение, что любая организация, которая задействована в трубопроводе „Северный поток — 2“, рискует санкциями США и должна немедленно прекратить работы на трубопроводе», — заявил Блинкен.

Он напомнил слова президента США Джо Байдена, назвавшего «Северный поток — 2» плохой сделкой как для Украины с Германией, так и для партнеров США в Центральной и Восточной Европе. По словам госсекретаря, трубопровод «является российским геополитическим проектом, направленным на разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности».

Ранее Датское энергетическое агентство (ДЭА) сообщило, что в конце марта начнутся работы по укладке второй нитки газопровода «Северный поток — 2» в экономической зоне Дании. Строительство планируется продолжать до сентября. График работ регулятор получил в начале марта от Nord Stream 2 AG.