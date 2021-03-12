Аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Кауфман заявил, что санкции Вашингтона в отношении «Северного потока — 2» играют против самих США, сообщило агентство Regnum.

По мнению Кауфмана, намного опаснее для балтийского газопровода были бы рестрикции против немецких компаний, которые принимают участие в реализации проекта. Речь идет о таких организациях, как Uniper и Wintershall, рассказал сайт «Утро.ру».

Вместе с тем, эта тактика может испортить отношения Штатов и ФРГ. Кауфман подчеркнул, что американцы сами загнали себя в тупик.

«Неизвестно, успеют ли США выйти из данного тупика до завершения проекта, учитывая, что в оптимистичном сценарии „Северный поток-2“ может быть завершен уже ко второму полугодию 2021 года», — отметил специалист.

Накануне власти США заявили, что введут новый пакет санкций по «Северному потоку — 2», если в течение трех месяцев Госдеп вычислит, что к строительству трубопровода подключились новые компании.