Госдеп США назвал дату выхода страны из ВОЗ

США выйдут из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в начале июля 2021 года. Об этом заявила официальный представитель американского Госдепа Морган Ортагус.

«Когда президент [США Дональд] Трамп объявил о выходе США из этой организации, он ясно дал понять, что мы будем искать более транспарентных и заслуживающих доверия партнеров. Выход станет действительным 6 июля 2021 года», — заявила Ортагус.

Она добавила, что сейчас США ищут партнеров, которые заменят ВОЗ. Кроме того, власти перенаправят деньги, предназначавшиеся ВОЗ, в другие организации. По словам представителя Госдепа, организация многие годы не справлялась со своими обязанностями, включая и период пандемии. ВОЗ не принимала реформы и не показывала «независимость от Коммунистической партии Китая».

«До июля 2021 года США снизят свое общение с ВОЗ, в том числе отзовут представителей Министерства здравоохранения из штаб-квартиры ВОЗ, региональных и страновых офисов. Эти эксперты будут направлены на другие задачи. Участие США в технических встречах ВОЗ будет определяться в каждом случае отдельно», — заключила Ортагус.

В начале июля президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о выходе страны из ВОЗ. По его словам, причиной стал отказ организации проводить необходимые реформы. Американский лидер тогда заявил, что США направят деньги «всему миру на срочные нужды здравоохранения». Кроме того, Трамп обвинил ВОЗ в сокрытии реальных масштабов пандемии коронавируса. Организация якобы действовала в интересах Китая.