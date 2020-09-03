Трамп лишит финансирования «допускающие анархию и насилие» города США

Президент США Дональд Трамп намерен лишить федерального финансирования несколько американских городов, «допускающих анархию и насилие».

Лишатся финансирования из-за неэффективной, с точки зрения власти, борьбы с беспорядками Сиэтл, Портленд, Нью-Йорк и Вашингтон. Американский лидер уже подписал соответствующий меморандум, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Моя администрация не позволит направлять доллары из федеральных налогов на финансирование городов, которые позволяют себе превратиться в зоны беззакония», — говорится в тексте документа.

В течение месяца после публикации меморандума Белый дом должен предоставить предложения о лишении вышеуказанных городов федеральной помощи.

За последние месяцы Штаты захлестнула волна беспорядков, вызванная смертью афроамериканца Джорджа Флойда в штате Миннесота. Он скончался во время жесткого задержания белым полицейскими. Начавшиеся сразу после этого массовые протесты быстро переросли в погромы. В некоторых случаях Трамп публично конфликтовал с властями штатов и городов. Он требовал от них разрешить ввод федеральных подразделений для подавления беспорядков.