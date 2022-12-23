Мир 23 декабря 2022, 20:52 США опровергли причастность к диверсиям на «Северных потоках» Представитель Госдепа назвал беспочвенной идею о роли США во взрывах на «Северных потоках» Danish Defence

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Предположения об участии США к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не имеют под собой никакого основания. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Госдепартамента.

Собеседник агентства напомнил, что американская сторона неоднократно говорила, что разрушение на газопроводах произошли в результате диверсии.

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«Любые предположения о том, что Соединенные Штаты были причастны к этому, являются совершенно безосновательными», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

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Так он ответил на вопрос о словах президента России Владимира Путина, что за атакой на газопроводы стоят страны, заинтересованные в транзите газа через Украину.

Представитель Госдепа добавил, что США поддержат расследования европейских стран и приложат все усилия для сохранения энергетической независимости ЕС.

Заявление о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» президент России Владимир Путин сделал в ходе пресс-конференции в минувший четверг, 22 декабря. Он назвал взрывы актом международного терроризма и возложил ответственность на тех, кто намерен сохранить транзит российского газа через Украину.

Премьер-министр России Александр Новак заявил, что выводы о случившемся на газопроводах делать пока рано, так как расследования еще идут. Компании-операторы Nord Stream и Nord Stream 2 к исследованиям не допустили, но они занимаются изучением данных, которые получили ранее.