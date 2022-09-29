Дипломаты заподозрили США в организации диверсии на «Северном потоке» | 360°

Мир 29 сентября 2022, 06:45 Поделиться Telegram

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Viber Дипломаты заподозрили США в организации диверсии на «Северном потоке» Посольство России в США призвало провести расследование атаки на «Северный поток» РИА «Новости»

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Выход из строя газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» выгоден американцам, для которых Россия — конкурент за европейских потребителей. Посольство России в США в своем Telegram-канале призвало провести объективное расследование диверсии.

«Со своей стороны настаиваем на необходимости всестороннего и объективного изучения обстоятельств беспрецедентных атак на российские трубопроводы», — заявили в дипведомстве.

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Посольство ответило на попытки отдельных американских законодателей возложить вину за повреждение газопроводов на Россию. Оно сообщило об активности американских военных кораблей накануне подрыва, тренировках ВМС США именно в том районе с отработкой подводных взрывов, полетах дронов и вертолетов, а также угрозах президента Джо Байдена покончить с газопроводом «Северный поток — 2».

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Ответ о том, кому выгоден выход газопроводов из строя, лежит на поверхности. Торговля энергоносителями между Россией и Европой развивалась десятилетиями и была проблемой для США. Штаты не смогли предложить Евросоюзу альтернативу надежным и дешевым поставкам из России, поэтому, по мнению дипломатов, решили «выдавить Россию как конкурента» нерыночными методами и санкциями.

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