Мир 18 июля 2023, 21:22 Госдеп отверг причастность США к атаке на Крымский мост Госдеп: США не причастны к атаке на Крымский мост Pxhere

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Утверждения о причастности США к атаке на Крымский мост не соответствуют действительности, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Его слова привел RT.

В ходе регулярного брифинга для журналистов Миллеру задали вопрос на эту тему.

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«Это совершенно не соответствует действительности», — ответил руководитель пресс-службы американского Госдепа.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее отметил, что Штаты демонстрируют свою причастность к преступлениям Украины, покрывая ее в ситуации с терактом на Крымском мосту. Так Антонов прокомментировал заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Украина сама должна решать, как ей вести боевые действия.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский также говорил о том, что многие факторы указывают на вовлеченность в теракт на Крымском мосту западных, в частности британских, спецслужб.

Украинские дроны атаковали Крымский мост в ночь на 17 июля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.