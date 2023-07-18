Мир 18 июля 2023, 02:43 США обвинили в причастности к украинскому теракту на Крымском мосту Посол Антонов: США показывают причастность к преступлениям Киева с Крымским мостом РИА «Новости»

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США демонстрируют свою причастность к преступлениям Украины, покрывая ее в ситуации с терактом на Крымском мосту. Такое мнение высказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, написало РИА «Новости».

Так дипломат прокомментировал заявление госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Украина сама должна решать, как ей вести боевые действия. И это уже не первый случай оправдания терактов в отношении российских граждан и объектов со стороны США.

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«Покрывательство Вашингтоном киевских радикалов позволяет уверенно говорить о причастности Соединенных Штатов к преступлениям Киева. Опьяненные американской поддержкой украинские террористы могут пойти на новые злодеяния», — заявил Антонов, добавив, что засевший на Украине режим все равно получит по заслугам.

Дипломат привел в качестве примера ситуацию, когда США точно так же дистанцировались от прошлогодней диверсии ВСУ на Крымском мосту. Он указал, что мост не используется для военных перевозок. И удары по нему наносятся как исключительно по гражданской цели.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что многие факторы указывают на вовлеченность в теракт на Крымском мосту западных, в частности британских, спецслужб. Дипломат обратил внимание, что пока не слышал каких-либо осуждений теракта со стороны кого-либо из «западных спонсоров киевского режима».