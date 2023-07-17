Происшествия 17 июля 2023, 10:28 Дело о теракте возбудили после гибели семейной пары на Крымском мосту СК возбудил дело о теракте после ЧП на Крымском мосту РИА «Новости»

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Уголовное дело о теракте возбудили по факту гибели двух человек при ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В ведомстве указали, что теракт совершили в ночь на 17 июля спецслужбы Украины. В результате повреждения получила одна из секций Крымского моста.

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Два человека погибли. Мужчина и женщина ехали на легковом автомобиле по мосту, уточнили в СК. В салоне машины была и их несовершеннолетняя дочь. Девочка получила ранения.

В рамках дела проведут необходимые экспертизы. Сейчас следователи устанавливают лиц из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, которые причастны к теракту.

Украинская сторона пока официально не подтвердила, что стоит за атакой на мост. Однако в Telegram-канале СБУ появилось стихотворение, намекающее на это.