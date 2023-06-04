Мир 04 июня 2023, 09:36 Главы 20 крупнейших разведок мира провели секретную встречу в Сингапуре Reuters: почти 20 глав разведывательных служб мира провели секретную встречу в Сингапуре Викимедиа

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Высокопоставленные чиновники разведывательных агентств примерно 20 стран провели тайное собрание в Сингапуре. Об этом написало Reuters, ссылаясь на источники.

«Такие встречи организуются правительством Сингапура и в течение нескольких лет незаметно проводятся в отдельном месте рядом с саммитом по вопросам безопасности. О встречах ранее не сообщалось», — передало издание.

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США представляла директор национальной разведки Эврил Хейнс, Индию — глава отдела исследований и анализа индийского разведывательного управления за рубежом Самант Гоэл. Встречу назвали важной в «международной теневой повестке дня».

«Министерство обороны Сингапура может содействовать некоторым из этих двусторонних или многосторонних встреч», — рассказал источник агентства.

Подобные собрания не предаются большой огласке, но по данными издания, на встрече обсуждали украинский кризис и транснациональную преступность. По данным источника, представителей от России там не было, но присутствовал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

Ранее глава Минобороны Индонезии предложил создать демилитаризованную зону на Украине. Он призвал стороны к полному прекращению огня и отводу войск от текущих позиций на 15 километров и добавил, что готов участвовать в этих процессах. Однако Украина продолжает готовиться к контрнаступлению, которое анонсировала несколько месяцев назад. Людей начали мобилизовать из очередей за гуманитарной помощью. При этом офис президента Украины Владимира Зеленского признал, что стране не хватает оружия для наступления.