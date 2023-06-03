Мир 03 июня 2023, 22:36 Офис Зеленского признал, что Украине не хватает оружия для контрнаступления Офис президента Украины: ВСУ готовы к контрнаступлению, но у армии недостаточно оружия Picryl

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Украина готова идти в контрнаступление, но для этого ей необходимо больше вооружений. Об этом в интервью газете The Times заявил замглавы офиса президента страны Игорь Жовква.

«Если вы хотите начать успешное контрнаступление, вам нужно все, что есть в вашем распоряжении, в том числе артиллерия, бронетехника и танки, поэтому, вероятно, у нас их недостаточно», — сказал политик.

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Жовква напомнил, что за последний месяц украинский лидер Владимир Зеленский посетил много стран. По его словам, тот пытался договориться об увеличении поставок оружия.

Силы и запас ракет ПВО, в том числе систем Patriot, истощаются из-за ударов, наносимых российской артиллерией, добавил замглавы офиса президента. Самих комплексов противовоздушной обороны украинской армии тоже не хватает.

Ранее Зеленский заявил, что для готовящегося наступления Украине нужно минимум 50 систем Patriot. По его словам, ВСУ передали всего две батареи этого ЗРК. Он также пожаловался, что из-за длинной очереди на поставку страна не может получить не только сами установки, но и снаряды к ним.