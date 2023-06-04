Мир 04 июня 2023, 07:25 Украинцев начали мобилизовать из очередей за гуманитарной помощью РИА «Новости»: украинцев забирают в ВСУ во время раздачи гуманитарной помощи Официальный сайт президента Украины

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В подконтрольной киевским властям части Херсонской области мужчин стали забирать в Вооруженные силы Украины во время получения гуманитарной помощи. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, устное распоряжение поступило во все призывные пункты, расположенные на правом берегу Днепра. Согласно ему, мужчин следует забирать в армию прямо из очередей за гумпомощью и отправлять в зону боевых действий. Распоряжение действует с июня текущего года.

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Украинские СМИ ранее сообщили об ужесточении мобилизации в стране с 1 июня. Вручать повестки имеют право сотрудники Службы безопасности Украины, ТЦК, Службы внешней разведки, главы предприятий, представители органов власти и сотрудники дипведомств за границей. Повестку могут вручить в публичном месте и любому мужчине, в независимости от того, к какому военкомату он привязан, поэтому обжаловать документ уже не получится.