Мир 03 июня 2023, 08:57 Глава Минобороны Индонезии предложил создать демилитаризованную зону на Украине Глава МО Индонезии Субианто предложил ввести на Украину миротворцев ООН piqsels

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Глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто предложил мирный план урегулировния украинского кризиса, включающий создание демилитаризованной зоны в районе конфликта. Об этом он заявил на конференции по безопасности в Сингапуре, трансляция велась на сайте форума.

Министр обороны призвал стороны к полному прекращению огня и отводу войск от текущих позиций на 15 километров для создания новой демилитаризованной зоны, где следует разместить международный миротворческий контингент. Он также выразил готовность участвовать в этих процессах, включая отправку индонезийских военных на Украину в рамках миротворческой миссии. Помимо этого, Субианто предложил провести референдум на спорных территориях.

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«ООН должна организовать и провести референдум на спорных территориях, чтобы объективно подтвердить волю большинства жителей», — сказал он.

Глава парламента Крыма ранее назвал единственное условие для прекращения конфликта на Украине и установления мира. По его мнению, это возможно, если западные страны захотят договориться с Россией.