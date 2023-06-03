03 июня 2023, 08:57
Глава Минобороны Индонезии предложил создать демилитаризованную зону на Украине
Глава МО Индонезии Субианто предложил ввести на Украину миротворцев ООН
Глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто предложил мирный план урегулировния украинского кризиса, включающий создание демилитаризованной зоны в районе конфликта. Об этом он заявил на конференции по безопасности в Сингапуре, трансляция велась на сайте форума.
Министр обороны призвал стороны к полному прекращению огня и отводу войск от текущих позиций на 15 километров для создания новой демилитаризованной зоны, где следует разместить международный миротворческий контингент. Он также выразил готовность участвовать в этих процессах, включая отправку индонезийских военных на Украину в рамках миротворческой миссии. Помимо этого, Субианто предложил провести референдум на спорных территориях.
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«ООН должна организовать и провести референдум на спорных территориях, чтобы объективно подтвердить волю большинства жителей», — сказал он.
Глава парламента Крыма ранее назвал единственное условие для прекращения конфликта на Украине и установления мира. По его мнению, это возможно, если западные страны захотят договориться с Россией.
Индонезия
Украина
ООН
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