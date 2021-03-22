Главой Косова избрали депутата, распылявшего газ в парламенте

Спикером парламента и главой непризнанного Косова избрали депутата праворадикальной партии «Самоопределение» Глаука Конюфцу. Он уже выдвинул на пост премьер-министра лидера партии Альбина Курти, сообщило агентство Tanjug.

Из 120 депутатов 69 проголосовали за избрание Конюфцы спикером парламента. Таким образом, Конюфца стал исполняющим обязанности главы Косова. Заместителями спикера избраны Славко Симич из партии «Сербский список» и представитель национальных меньшинств Бесим Арифи.

Конюфца в начале 2020 года уже занимал должность спикера, а также пребывал в кресле министра иностранных дел. За время своей деятельности Конюфца запомнился в том числе тем, что несколько раз распылял газ в зале заседаний.

Партия Конюфцы одержала победу на досрочных выборах в парламент, прошедших в феврале. Согласно данным ЦИК непризнанной республики, по итогам выборов «Самоопределение» получило 47,85% голосов. Второе место с результатом 17,41% голосов заняла Демократическая партия Косова во главе с экс-президентом Хашимой Тачи, который находится под Гаагским трибуналом по обвинению в военных преступлениях.

В Европарламенте ранее выразили недоумение в связи с позицией ЕС относительно планов Косова открыть посольство в Иерусалиме.