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    22 марта 2021, 19:31

    Главой Косова избрали депутата, распылявшего газ в парламенте

    Александр Блинов

    Спикером парламента и главой непризнанного Косова избрали депутата праворадикальной партии «Самоопределение» Глаука Конюфцу. Он уже выдвинул на пост премьер-министра лидера партии Альбина Курти, сообщило агентство Tanjug.

    Главой Косова избрали депутата, распылявшего газ в парламенте

    Из 120 депутатов 69 проголосовали за избрание Конюфцы спикером парламента. Таким образом, Конюфца стал исполняющим обязанности главы Косова. Заместителями спикера избраны Славко Симич из партии «Сербский список» и представитель национальных меньшинств Бесим Арифи.

    Конюфца в начале 2020 года уже занимал должность спикера, а также пребывал в кресле министра иностранных дел. За время своей деятельности Конюфца запомнился в том числе тем, что несколько раз распылял газ в зале заседаний.

    Партия Конюфцы одержала победу на досрочных выборах в парламент, прошедших в феврале. Согласно данным ЦИК непризнанной республики, по итогам выборов «Самоопределение» получило 47,85% голосов. Второе место с результатом 17,41% голосов заняла Демократическая партия Косова во главе с экс-президентом Хашимой Тачи, который находится под Гаагским трибуналом по обвинению в военных преступлениях.

    В Европарламенте ранее выразили недоумение в связи с позицией ЕС относительно планов Косова открыть посольство в Иерусалиме.