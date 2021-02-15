Партия «Самоопределение» побеждает на выборах в Косово

На выборах в парламент Косово лидирует партия «Самоопределение». По данным местного ЦИК, она получает 39,3% голосов, сообщило издание Balkaninsight.

Вторая по влиянию политическая сила, Демократическая партия Косово, получила 13,81% голосов.

Досрочные выборы в однопалатный парламент частично признанной республики прошли в воскресенье. Участки для голосования закрылись в 21:00 по московскому времени. Правом голоса в Косово обладают 1,8 миллиона человек.

Парламент состоит из 120 депутатов. По 10 мест зарезервировано для сербов и для представителей других малых национальностей.

«Самоопределение» было основано в 2004 году идеологом ненасильственного сопротивления Альбином Курти. Он получил известность организацией студенческих протестных акций. С 2020 года является премьер-министром Косово.

Партия выступает за объединение с Албанией, вывод миротворцев и против переговоров с Сербией до признания ей независимости Косово.

На прошлых выборах партия «Самоопределение» получила 26% и 29 мест в парламенте.