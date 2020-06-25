Президента Косово заподозрили в совершении военных преступлений

Спецпрокуратура по Косово уже отправила обвинительный акт в Специальный суд. Документ был направлен 24 апреля нынешнего года. Предполагается, что власти причастны к убийствам, хищениям и пыткам людей.

По предварительным данным, их могу обвинить в убийстве около 100 человек, в том числе албанцев из Косово и сербов.

Суд рассмотрит военные преступления, произошедшие в Косово в 1998–2000 годах.