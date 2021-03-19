Евродепутат раскритиковал позицию ЕС по посольству Косово в Иерусалиме

У депутата Европарламента от Швеции Чарли Веймерса вызвало недоумение, почему Евросоюз не оценил планы частично признанной республики Косово открыть в Иерусалиме посольство. Об этом сообщил RT.

Отмечается, что между Израилем и Косово официально установлены дипломатические отношения. На фоне этого власти балканской республики заявили о присоединении к числу стран, которые признали столицей Израиля Иерусалим. Кроме того, Приштина планирует открыть на территории Иерусалима свое диппредставительство. Веймерс заметил, что Евросоюз не оценил действия Косово.

«Вместо того чтобы приветствовать это историческое соглашение, Европейский союз призвал Косово пересмотреть свое решение, заявив, что оно вызывает „сожаление“ и „отклоняется“ от позиции ЕС. <…> Почему ЕС считает, что, отговаривая страны от размещения посольств в Иерусалиме, он помогает установлению мира в рамках процесса ближневосточного урегулирования?» — задался вопросом парламентарий.