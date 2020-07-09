В США спрогнозировали усиление пандемии

Мир находится только в начале пандемии COVID-19, дальше нас ждет только ухудшение ситуации. Такого мнения придерживается главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи.

В интервью итальянской газете Corriere Della Sera он заявил, что перед ослаблением пандемия усилится и обратил внимание на происходящее в Южной Америке, Африке и Азии.

«Мы видим крупные вспышки в Бразилии, ЮАР и сейчас в Азии, поэтому мы пока в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет», — заявил инфекционист.

Он при этом не поддержал решение властей США по разрыву отношений с Всемирной организацией здравоохранения. Врач уверен, что роль ВОЗ в борьбе с распространением вируса очень велика, несмотря на критику, и организация нужна миру.

В мире число выявленных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день приблизилось к 12 миллионам. Погибли более 544 тысяч человек.