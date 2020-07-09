Более 6,5 тысячи случаев COVID-19 подтвердили в России за сутки

В России за истекшие сутки подтвердили 6509 случаев COVID-19. Инфекцию нашли у жителей 85 регионов. Часть из них — 27,3% — болела бессимптомно. Всего в стране с начала эпидемии выявили уже 707 301 коронавирусного больного.

Те, чей организм SARS-CoV-2 атаковал ранее, постепенно выздоравливают. С начала эпидемии поправились 481 316 человек. За последние 24 часа из больниц после отрицательного теста на коронавирус выписали 8805 пациентов.

Медики не сумели помочь 10 843 больным COVID-19. За сутки умерли еще 176 россиян.

В Москве коронавирус подтвердили у 568 горожан: это самый низкий показатель с начала апреля. В Санкт-Петербурге у врачей стало на 292 COVID-пациента больше. В первую тройку регионов по выявленным случаям входит Свердловская область (+276 случаев за сутки). В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировали 265 коронавирусных больных, в Иркутской области — 243.

Специалисты провели на 9 июля более 22 миллионов лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, уточнили в Роспотребнадзоре. За день сделано 288 тысяч анализов.

Врачи пока что наблюдают за состоянием 276 213 пациентов. Их оставили под присмотром из-за подозрений на COVID-19.

Во всем мире коронавирус подтвердили более чем у 12 миллионов человек. США возглавляют список стран по числу зафиксированных заражений — там свыше трех миллионов больных COVID-19.

Сербия решила ужесточить меры против распространения инфекции, но жители страны возмутились и вышли протестовать против возвращения карантина.