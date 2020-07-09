Минздрав рассчитывает получить не менее четырех вакцин от коронавируса

Глава Минздрава отметил, что из 17 препаратов до промышленного производства дойдут точно не все.

«Мы рассчитываем, что не менее трех-четырех вакцин будет доступно на территории России», — подчеркнул он.

Кроме того, Михаил Мурашко рассказал, что сейчас две вакцины испытывают на добровольцах. Все проходит в штатном режиме. Первая вакцина представлена в жидком виде, вторая в высушенном формате.

«И та и другая показывают себя одинаково и мы видим, что добровольцы переносят ее неплохо. Остальные результаты можно будет озвучить, когда все будет завершено и будут подведены итоги», — подытожил министр.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет добровольным. При этом интерес к этому виду препаратов среди населения растет, так как граждане поняли насколько сегодня важен иммунитет к новому возбудителю. По словам министра данных о том, чтобы иммунная система никак не отреагировала на коронавирус нет. Заболевание может протекать, как в тяжелой так и в бессимптомной форме.

По последним данным сайта Стопкоронавирус.рф, за сутки выявили 6509 новых случаев заражения по всей стране. Общее число инфицированных сначала пандемии выросло до 707 301. Выздоровели 481 316 человек, количество летальных случаев составило 10 843. Также в России провели более 22 миллионов тестов на коронавирус.