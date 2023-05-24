Важное 24 мая 2023, 20:47 Российская разведка отказалась раскрывать данные о состоянии Залужного Глава СВР Нарышкин: Россия получила информацию о состоянии Залужного, но не раскроет ее РИА «Новости»

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России поступила информация о состоянии главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Разглашать сведения не будут. Об этом сообщил руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, его слова привел ТАСС.

«Мы получаем информацию, но я не могу вам гарантировать, что эта информация на 100% достоверна. Поэтому вряд ли сообщу что-то, что находится за пределами имеющихся у вас знаний», — сказал он.

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По данным СМИ, Залужного серьезно ранило при ракетном ударе ВС России под Херсоном, получил черепно-мозговую травму и осколочные ранения.

Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр опровергла слухи о ранении Залужного. По ее словам, глава ВСУ исполняет свои обязанности.

В начале мая появилась информация о возможном ранении главкома ВСУ. На протяжении нескольких дней он не появлялся на публик. Позже с опровержением этих данных выступила замминистра обороны Маляр, отметив, что Залужный на самом деле жив.

Публичное выступление Валерия Залужного состоялось 12 мая. В интервью журналисту Дмитрию Комарову он рассказал о ситуации в Вооруженных силах Украины.