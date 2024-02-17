Мир 17 февраля 2024, 03:05 Британский журналист предрек крупнейшую победу России в Авдеевке «Би-би-си»: Россия одержит крупнейшую победу после взятия Авдеевки РИА «Новости»

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Украинские войска стали отходить из-за затянувшихся боев в Авдеевке в ДНР. После взятия города Россия одержит одну из крупнейших побед, заявил корреспондент британского телеканала «Би-би-си» (сайт издания заблокирован в России) в Киеве Джеймс Уотерхаус.

«Неизбежная реальность такова, что Россия, скорее всего, одержит свою самую крупную победу после неудачного контрнаступления Украины в прошлом году, вновь взяв Авдеевку», — сказал он.

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По мнению Уотерхауса, бои за Авдеевку продемонстрируют, насколько правдивым было заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что Украина переходит к оборонительной операции и, скорее, отступит, чем пожертвует военнослужащими.

Журналист напомнил, что когда российские войска взяли Артемовск, нынешнего главкома ВСУ раскритиковали за то, что он слишком долго пытался удержать город. Тогда же Сырского обвинили в стремлении к символической победе за счет неоправданных жертв.

Ранее стало известно об отходе украинских войск с уничтоженных позиций в Авдеевке. Также боевики ВСУ сдаются в плен.