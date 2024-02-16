Важное 16 февраля 2024, 22:45 Горящую бронетехнику ВСУ начали выводить из Авдеевки Появилось видео вывода из Авдеевки горящей украинской бронетехники Oleksii Chumachenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Бронетехнику ВСУ начали выводить из Авдеевки. Кадры с поврежденными военными машинами опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

На видео сняли колонну, в которой некоторые БТР дымились или горели. Голос за кадром отметил, что бронетехника едет по дороге из Авдеевки.

Часть бойцов ВСУ также решили бросить свои позиции под огнем ВС России и сбежали из населенного пункта.

По данным «Военкоров Русской весны», под контроль российских военнослужащих перешли городской парк, где водрузили флаг России, и поликлиника.

Днем 16 февраля бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский заявил о «перегруппировке войск», ради которой украинские войска оставили позицию «Зенит» на юго-восточной окраине населенного пункта.

Боец ВСУ Виктор Биляк рассказывал, что командование приказало бросить раненых в городе и уничтожить все следы своего присутствия.